Canadese tieners bekenden hun moorden op video

Dat slachtoffer was een plantenkundige uit de regio Vancouver, Leonard Dyck. De Canadese politie heeft bekendgemaakt dat Kam McLeod en Bryer Schmegelsky op beelden hebben vastgelegd dat ze een stel buitenlandse toeristen en Dyck hebben vermoord.

Geen berouw, geen motief

Ze tonen in de opnames geen berouw en geven geen motief voor de misdaden. Volgens een politiewoordvoerder heeft het onderzoek niets daaromtrent opgeleverd. Bij huiszoekingen is niets gevonden dat er op wijst dat ze van plan waren op hun tocht mensen te vermoorden. De twee vertellen in de opnames dat ze meer mensen wilden ombrengen.