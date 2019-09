Familie van Nederlander die vastzit in Egypte: 'Hij was op wereldreis'

Habes heeft op de Egyptische tv gezegd dat hij is gepakt omdat hij met zijn drone had gefilmd. Hij zou met een drone opnames hebben gemaakt van het hotel waar hij verbleef. Hij zegt dat hij werd gezien door een hotelmedewerker, die zei dat dit verboden was. Habes zou zijn teruggegaan naar zijn hotelkamer, waar hij een paar uur later werd opgepakt.

Demonstraties

In Egypte zijn sinds het weekend meer dan 1100 mensen aangehouden vanwege protesten tegen president Abdel Fatah al-Sisi. De demonstraties begonnen vrijdag in Caïro.