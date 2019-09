Turkije laat weer migranten door naar Europa, kampen op Griekse eilanden overvol

En er is nog een probleem, dat nu nog niet al te groot is, maar groter kan worden. "Er wordt gevochten in het Syrische Idlib. Dat zorgt nu nog niet voor veel migranten. Maar als de gevechten heviger worden, zal er waarschijnlijk een vluchtelingenstroom op gang komen richting Turkije. Turkije heeft al gezegd: als die in het zuiden ons land in komen, dan gaan ze er aan het westen meteen weer uit."