Kritiek op China-strategie: Kamer wil meer aandacht voor mensenrechten

'Strategie is een lege huls'

"De China-strategie van Blok is te veel een lege huls. Het is een mooie analyse van hoe China is gegroeid naar een steeds dominantere macht, maar helpt onvoldoende om onze bedrijven, banen en verdienvermogen te beschermen", zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

En de mensenrechten komen er al helemaal bekaaid vanaf in de ogen van Sjoerdsma, die bijval krijgt van zijn collega Martijn van Helvert, van het CDA.

Concentratiekampen

Die wil meer aandacht voor de mensenrechten van Oeigoeren. "Er mist een compleet hoofdstuk hoe Nederland daar invloed op uit wil oefenen. Ruim een miljoen Oeigoeren zitten in verschrikkelijke concentratiekampen, en het aantal vervolgde christenen stijgt explosief", zegt Van Helvert.

Blok zou China best wat meer onder druk kunnen zetten, al dan niet in internationaal verband, vindt Van Helvert. "Zo mogen we in Nederland trots zijn op onze innovatieve en hoogwaardige landbouwsector, die bijvoorbeeld als strategische hefboom kan werken om eisen te stellen aan mensenrechten daar", legt hij uit.