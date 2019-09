Opkomst klimaatmars ver boven verwachting, organisatie zeer tevreden

"Dit is een daverend succes. We zijn met zoveel dat we naar het Malieveld moeten", roept een activiste door een megafoon naar de voorbijtrekkende menigte. Ze staat op de Koekamp, het veld voor station Den Haag Centraal, maar daar is bij lange na niet genoeg plaats voor alle demonstranten die op de Klimaatstaking af zijn gekomen.

'Zuinig zijn met de wereld'

De protesterende stoet bestond uit een gemengd gezelschap. Scholieren, maar ook veel volwassenen en bijvoorbeeld mensen met jonge kinderen. "We moeten zuinig zijn met de wereld", hebben Laurens (7) en zijn zus Tabea (9) op een bord geschreven. Ze zijn met hun ouders vanuit Leiden naar de betoging gekomen.