Sluiting school door lerarentekort, of meer aan de hand? 'Voor kinderen was het de hel'

De maat vol

De maat was vol toen Kasper met blauwe plekken thuiskwam. Aster vertelt over een nieuwe pedagogisch medewerker die haar zoon hardhandig aanpakte. "Hij was met jongens aan het klooien in de wc ofzo. Dat kan ook best zo zijn geweest, hij is ook geen heilige. Maar hij werd toen aan z'n arm de wc uitgesleept. Met een blauwe bovenarm tot gevolg."

Na groep acht verhuisde Aster met haar gezin. "We hadden als besloten om Kasper in de nieuwe woonplaats nóg een jaar groep acht te laten doen, omdat hij een jonge leerling is. "We gunden hem nog een leuk jaar groep 8. En daar ben ik zo blij mee. Dat heeft hem weer zelfvertrouwen gegeven en de basis die hij nodig had voor de middelbare school." Inmiddels is Kasper 13 en zit hij op de middelbare school. Het gaat goed met hem. "Geen huilbuien meer."