Ook jongens krijgen HPV-vaccin: 'Zo kunnen we het virus langzaam uitroeien'

De inenting tegen HPV bestaat uit twee dosissen. Momenteel krijgen kinderen deze op 12-jarige leeftijd. In 2021 wordt het vaccin op 9-leeftijd gegeven. "Op het moment dat je kinderen vaccineert in een levensfase waarin ze nog niet seksueel actief zijn, is de kans groter dat ze beschermd worden tegen het virus", zegt Bruijning. "Door de leeftijdsgrens iets naar voren te trekken, ben je daar zekerder van."

"Daarnaast weten we nu dat het vaccin langdurig beschermd, ook als je vroeg vaccineert. Dat was bij de invoering in van de HPV-vaccinatie in 2010 nog niet bekend."