Honderden kinderen bevrijd uit 'martelhuis' Nigeria

Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt en uitgehongerd, zei de politie tegen de BBC. Sommige kinderen zaten vastgeketend aan hun enkels.

Zeven verdachten opgepakt

Het is onduidelijk hoe de mannen in het huis terecht zijn gekomen. Sommige kinderen zeiden dat hun familie ze erheen had gebracht in de veronderstelling dat het een Koranschool was.

Zeker zeven verdachten zijn aangehouden op verdenking van slavernij, meldt persbureau Reuters. Zij waren leerkrachten op de school.

De kinderen zijn ondergebracht in een stadion terwijl geprobeerd wordt hun familie te achterhalen. Zeker twee kinderen zijn afkomstig uit Burkina Faso, vermoedelijk komen de andere kinderen uit het noorden van Nigeria.