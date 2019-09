Ranglijst verkeersveiligheid Europa: Nederland zakt ver weg

Minder aandacht, minder geld

Niet alleen zijn er verkeerde keuzes gemaakt. Ook is er minder budget beschikbaar, stelt Bert van Wee van de TU Delft. Zo ging in 2011 4,7 procent van de rijksuitgaven (11 miljard euro) naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2018 was dat gedaald naar 3,4 procent (8 miljard euro).

Hoewel dat ministerie over meer gaat dan alleen veiligheid op de weg, ziet de hoogleraar transportbeleid een parallel. "De trend ligt in lijn met de dalende belangstelling voor verkeersveiligheid."

Nieuwe prioriteiten

De hoop is nu gevestigd op een nieuw ambitieus plan, Verkeersveiligheid 2030. Daarin moeten maatregelen worden genomen om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Veel aandacht zal er zijn voor fietsers en ouderen. Twee kwetsbare groepen, die in Nederland ten opzichte van veel andere Europese landen oververtegenwoordigd zijn.

De deskundigen wachten in spanning af. "De plannen zijn weer ambitieuzer, maar dat moet zich nog wel vertalen naar concrete acties", zegt Van Wee. Volgens Van der Knaap hangt het af van de prioriteit die het kabinet wil geven aan de doelstelling van 0 verkeersdoden. "Als je echt wilt, kun je ver komen."

SWOV zelf heeft een plan klaarliggen, waarbij tot 2050 een totaalbedrag van 15 miljard euro moet worden vrijgemaakt. Van der Knaap: "Als je bedenkt dat de kosten voor verkeersongevallen op dit moment 14 miljard per jaar bedragen, dan is 15 miljard in 30 jaar volgens mij een goede investering."