'Captain, hero, fighter', in Glasgow wordt Fernando Ricksen nooit vergeten

Voor wie het misschien nog raar vond dat Ricksen wordt gecremeerd in Schotland en niet in Nederland, moet het nu duidelijk zijn. In Schotland is hij een held, hij was er thuis. In Schotland wordt hij – dood of niet – op handen gedragen. "Hij is gewoon een legende. Iedereen moet doneren voor ALS", zegt fan Helen. "Het is vreselijk wat er is gebeurd." Ze heeft haar zoontje Cooper bij zich. Maar als het aan haar lag, had het mannetje Ricksen geheten. Manlief ging niet akkoord.

Shirt met nummer 2

De stoet met Ricksen rijdt onder enorm applaus in langzaam tempo verder naar de statige Wellington Church. Daar staat de dienst op het programma. Een open dienst, want Ricksen was een open man. Ook hier valt één ding op. Geen 'standaard'-voetbalsupporters. Families in Rangers-shirt, vrouwen in hun eentje. Ricksen was een voorbeeld voor velen.