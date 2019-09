Goedkope 30-kilometerzones zijn niet veiliger: 'Het is hier een racebaan'

"Kijk zelf. Het is een racebaan geworden. Een goede plek voor een Formule 1-start." Eric Westzaan kan er maar niet bij. De inwoner van de Utrechtse Griftstraat stond, net als veel buren, te juichen toen de gemeente in 2017 besloot de maximumsnelheid in zijn straat te verlagen van 50 naar 30.

Maar dat enthousiasme is verdwenen. Veel veiliger is het er volgens Westzaan namelijk niet op geworden. "Ik heb al drie mensen op de grond zien liggen bij mij voor de deur. En een aantal bijna-ongelukken. Het is wachten op een groot incident, dat kan niet uitblijven."