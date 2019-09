Nederlanders onder rouwende Schotten: 'Fernando was een held'

Dranghekken

Op het plein voor het stadion van Rangers is na een week namelijk een bloemenzee ontstaan voor Ricksen, maar ook sjaaltjes, shirtjes, briefjes en wat al niet meer zijn te zien. Zelfs supporters van Celtic, de aartsrivaal van Rangers, bewijzen hun laatste eer aan de voetballer. Glasgow hield van Ricksen. Ricksen hield van Glasgow.

Vandaar ook dat hij in de Schotse stad wordt begraven. Verslaggever Ischa Gerrits is aanwezig bij het afscheid van Ricksen en kan amper geloven wat hij ziet. "Ik wist dat Ricksen populair was, maar dat je na bijna zes jaar ziekte zo'n massa op de been krijgt? Ongekend."