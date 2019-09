Tob Cohen begraven in Kenia, van moord verdachte weduwe ook aanwezig

De vrouw had ook een boodschap voor de moordenaars. "Voor degene die verantwoordelijk zijn voor de dood van Tob, die hier nu in schaapskleren staan, geloof mij: je dagen zijn geteld."

Vechtscheiding

Cohen lag in een vechtscheiding met zijn echtgenote. Hij verdween op 19 of 20 juli. Volgens Wairimu was hij psychische hulp gaan zoeken in het buitenland. De politie vertrouwde dit niet en pakte de vrouw op.