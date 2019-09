Vakantiegangers Neckermann vast in Spanje: 'We moesten 350 euro bijbetalen'

Thomas Cook en Neckermann zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Dat staat garant voor alle reissommen zodra een aangesloten organisatie failliet gaat. Maar wat dat precies betekent zal per boeking verschillen.

Jan wilde er niet op wachten en ging op zoek naar een andere accommodatie in de buurt. "We zijn op vakantie en hebben geen zin in geouwehoer. Uiteindelijk vonden we iets in de buurt voor veertig euro, dus dat scheelt."

Vakantie verpest

Pogingen om Neckermann te bereiken voor hulp leverden niks op. "We hebben ze geprobeerd te bellen, maar hadden na anderhalf uur nog niemand aan de lijn. Alles wat we hebben geregeld is op eigen initiatief geweest."

Vanavond vliegt Jan en zijn reisgezelschap terug naar Nederland. "Met Transavia, die hebben al stoelen voor ons gereserveerd", zegt hij. "We hebben wel even gedacht 'what the fuck moeten we nu doen'. De vakantie is voor ons op deze manier wel aardig verpest deze laatste dagen namelijk."