Verdenkingen Taghi nog zwaarder, kroongetuige Nabil B. niet bij proces

Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, was vandaag niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Dat bleek aan het einde van de besloten zitting. Vorige week werd zijn advocaat Derk Wiersum op straat in Amsterdam doodgeschoten. Er is ook nog geen nieuwe advocaat voor B. na de schokkende moord.

Volgens een woordvoerder van het OM staat de deal met Nabil B. en het OM nog overeind.