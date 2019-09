Appeltjesgroen huis van Ineke moet overgeverfd, rechter geeft buurt gelijk

Buitensporig afwijkend

Toen Ineke, die al ruim 40 jaar in het huis woont, begin dit jaar voor de derde keer de felgroene kleur op haar huis liet verven, stapten de buurtbewoners weer naar de gemeente. Een speciale commissie oordeelde dat de kleur te fel was. Vervolgens stapte Ineke zelf naar de rechter om een einde te maken aan de discussie.

De rechter geeft haar nu geen gelijk en vindt, na een persoonlijk bezoekje aan het huis, dat de gevelkleur van het gebouw buitensporig afwijkt van de omgeving. De gemeente mag haar dan ook opdragen om de woning in een andere kleur te schilderen. "Dat de gemeente haar in 2008 wel toestond om haar huis groen te schilderen, maakt dit niet anders", is te lezen in de uitspraak. "Toen ging het namelijk om een andere, minder felle tint groen."