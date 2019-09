Schokkende beelden gevangen Oeigoeren in China uitgelekt

Wat zien we nu?

Koens: "Op deze beelden zie je de Chinese oproerpolitie die gevangenen afvoert in de Xingjang-provincie, in het Noord-Westen van China. De gevangenen komen aan met een trein en worden in rijen opgesteld. Ze zijn geblinddoekt en kaalgeschoren en worden verder afgevoerd."

"De beelden zijn gemaakt met een drone. Het ziet er gek uit omdat het niet de beelden van de camera zijn, maar die van de controller van de drone. Iedereen die weleens met een drone gevlogen heeft, zal het direct herkennen. Het is schokkend beeld. We weten dat er strafkampen zijn in China, we weten dat er naar schatting een miljoen mensen zijn opgesloten, maar beelden uit die kampen of het transport ernaartoe zien we maar zelden."