Paardenvereniging waarschuwt voor reuzenteek na nieuwe vondst

De Vereniging Eigen Paard heeft een waarschuwing afgegeven voor de hyalommateek. Afgelopen vrijdag werd deze reuzenteek gevonden op een pony in Wageningen. Dat was in ieder geval de zesde keer dat de teek in Nederland werd aangetroffen.

"Pas op voor de reuzenteek! Controleer jezelf en je paard", laat de vereniging weten. "Controleer je paard en je kleding op tekenbeten als je in het bos bent geweest. Heeft je paard een tekenbeet? Haal de teek zo snel mogelijk weg, bijvoorbeeld met een spits pincet of een speciale tekenverwijderaar. Hoe langer de teek op de huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt." Virus De reuzenteek is ongeveer twee keer zo groot en sneller dan de veelvoorkomende schapenteek. De hyalommateek kan het gevaarlijke Krim-Congovirus bij zich dragen, dat een ernstige en zelfs dodelijke koortsbesmetting kan veroorzaken. Of de teek uit Wageningen dit virus bij zich draagt, is nog niet bekend. Lees ook: Opnieuw tropische reuzenteek aangetroffen in Nederland Een besmette teek is nog nooit gesignaleerd in Nederland, laat de Stichting Tekenbeetziekten weten. "Krim-Congo begint meestal met symptomen zoals spierpijn, koorts, malaise, braken, diarree, lymfeklierzwelling en gewrichtspijnen." Mee met trekvogels Denk je een hyalommateek te zien? Dan kun je dat melden bij de NVWA. Een deskundige zal vervolgens bekijken of het inderdaad om zo'n teek gaat. "Ze zijn te herkennen aan de gestreepte pootjes", schrijft de paardenvereniging. Ook zijn ze groter dan de Nederlandse schapenteek en kunnen ze harder lopen. Het RIVM vermoedt dat de teken die nu in Nederland worden aangetroffen, zijn meegekomen met trekvogels uit het Middellandse Zeegebied.