Jongeren buiten levensgevaar na drugsgebruik bij ggz-instelling

Maatregelen

De instelling laat weten al veel te doen om drugs zoveel mogelijk buiten de deur te houden. "Maar dit is een open instelling, er is geen hek en er loopt gewoon een fietspad", zegt een woordvoerder. "Wij geven veel voorlichting en waarschuwen de kinderen, ook is er eens in de zoveel tijd een drugshond in het pand. Maar je kunt het niet altijd voorkomen."

De instelling doet geen uitspraken over de leeftijd van de jongeren. "Maar het waren pubers." Hoe ze aan de drugs kwamen, is niet bekend. Dat wordt onderzocht door politie en door de instelling.