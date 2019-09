Tweede Kamer: dubbele nationaliteit voor Nederlanders in Verenigd Koninkrijk

In politiek Den Haag is de dubbele nationaliteit een gevoelig onderwerp. Toch maken de vijf partijen nu een uitzondering voor de Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. "Omdat zij te maken hebben met een onvoorspelbare Britse regering, met een situatie waarin zij vrezen voor wonen, werken, studeren of zorgen voor ouders", zegt Sjoerdsma. "Zij weten niet wat ze kunnen of moeten doen en dit is het enige wat wij vanuit dit parlement voor hen kunnen doen."

'Heel ingrijpend'

"De Britse politici spelen een potje poker met als inzet de zekerheden van de bevolking", zegt PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher. "Nederlanders die in Groot-Brittannië wonen verkeren daardoor in een hele onzekere situatie. Dat is heel ingrijpend als je daar met je gezin een leven hebt. Met deze noodwet bieden we hen een oplossing."

Sjoerdsma gaat nog proberen om de noodwet voor 31 oktober door het parlement te loodsen. De wet gaat in werking met terugwerkende kracht: wie zijn of haar Nederlanderschap al heeft ingeleverd en een Brits paspoort heeft gekregen, kan dan weer een Nederlands paspoort terugkrijgen.

Voor Tom Haije is de noodwet een welkome oplossing. "Als dat door zou gaan, zou dat fantastisch zijn. Ik wil mijn Nederlandse identiteit niet verliezen."