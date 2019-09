Fernando Ricksen stierf aan ALS, ooit hoeft dat niet meer: 'Ik ben ervan overtuigd'

Er kwam rook uit de servers van de websites van het ALS-centrum en de stichting ALS. De reden was droevig: Ricksen was overleden. Maar het was niet voor niets, want de kans is groot dat de websitebezoekers ook veel geld achterlieten voor onderzoek. En dat geld is hard nodig, vertelt directeur Gorrit-Jan Blonk van Stichting ALS. Want: "Meer geld, is een snellere oplossing voor ALS. Ik weet zeker dat hij van boven trots is."

Duizenden DNA-profielen

We spreken Blonk samen met professor Leonard van den Berg van het ALS-centrum. Van den Berg is neuroloog en onderzoeker bij het UMC Utrecht. Beiden zijn optimistisch over de toekomst, want in de periode dat Ricksen leed aan ALS, zijn er flinke stappen gemaakt voor de toekomst. De belangrijkste: Project MinE. Een Nederlands onderzoek naar de DNA-profielen van ALS-patiënten. Uit dat onderzoek volgen wereldwijd allerlei nieuwe onderzoeken.