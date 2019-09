Kabinet wil 'geboortepapieren van Nederland' permanent tentoonstellen

Regeringspartijen VVD en CDA hadden ze liever tentoongesteld op een plek waar meer mensen ze kunnen vinden. Maar dat lukt niet, zegt Rutte. De eeuwenoude stukken zijn daarvoor te kwetsbaar.

De twee partijen willen dat we ophouden met het verstoppen of uitwissen van de geschiedenis van Nederland, maar die historie juist zichtbaar maken. "We mogen trots zijn op onze geschiedenis en dat mogen we best laten zien", is te lezen in de verklaring.