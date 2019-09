YouTubers Ties en Govert vrijgelaten en op weg terug naar Nederland: 'Bye bye USA'

View this post on Instagram

Zojuist vrijgelaten. Nu onderweg naar Nederland! Eindelijk m’n familie, vriendin en m’n vrienden weer zien. Het hele verhaal komt binnenkort in een video op mijn YouTube kanaal. Het echte verhaal is namelijk toch wel een stukje anders dan dat ik het op internet lees. Bye bye USA! so @ties & @goingnutsgraphics