Ontsnapte zwarte panter loopt over Franse daken

Hoogstwaarschijnlijk was dat ook het privéappartement vanwaaruit het dier ontsnapte. De brandweer plaatste een foto op Twitter waarop te zien is dat de panter voor het raam van een dakkapel staat. Een andere foto laat zien dat het beest over de stad uitkijkt. Onduidelijk is nog hoe de panter uit het appartement heeft kunnen ontsnappen.