Inzamelingsactie voor uitvaart Floris (6) na fatale chaletbrand Strijbeek

Wiekens roept iedereen op om bij te dragen aan de begrafenis om zo de ouders te helpen. " Want wie verwacht er nou dat je je zoontje op 6-jarige leeftijd al moet begraven? De ouders, familie en vrienden van Floris zeker niet." Omdat er geen uitvaartverzekering voor Floris is afgesloten, lopen de kosten hoog op.

Verslagenheid

De brand zorgt voor veel verslagenheid in het Brabantse dorp, maar ook op de scholen van de jongens. Op de Rudolf Steiner School in Breda is een gedenkhoek ingericht voor Floris en ook op basisschool de Blijberg in Rotterdam wordt gerouwd om hun overleden leerling Stan.

De oorzaak van de brand is niet meer te achterhalen omdat het huisje compleet is verwoest. Er is volgens de politie in ieder geval geen sprake van een misdrijf of nalatigheid.