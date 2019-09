Vrouwen in geboortestaking om klimaat: 'Ik wil geen kind in onveilige wereld'

"Ik wilde altijd, altijd moeder worden, voor zolang ik me kan herinneren", vertelt de 18-jarige Emma Lim, student aan de McGill Universiteit in Montreal, aan Insider. "Maar ik wil geen kind op de wereld zetten in een wereld waar het niet veilig zal zijn. Ik wil graag dat de overheid met een plan komt om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden."

De Nederlandse kunstenares Simonse, ook wel bekend als Tinkebell, liet zich zes jaar geleden om vergelijkbare redenen steriliseren in haar documentaire Save our Children. Haar documentaire focuste zich op het dreigende fosfaattekort, wat samen met klimaatverandering een groot effect heeft op de voedselvoorziening. "Het is allebei desastreus en allebei tegelijk aan de hand. Op korte termijn kunnen we geen voedsel meer produceren voor alle mensen die nu op deze aardbol leven. De enige manier om dat probleem te verkleinen is een kleinere bevolking, maar in de praktijk zijn er juist steeds meer mensen."

'Kwestie van overleven'

Het initiatief #NoFutureNoChildren van de 18-jarige Lim, is nog maar net gelanceerd, maar nu al hebben honderden mensen zich bij haar aangesloten. "Ik ben ermee gestart omdat ik andere mensen wilde laten begrijpen dat er in mijn generatie niet getwijfeld wordt aan de gevaren van het klimaat. Het is iets dat iedereen voelt, terwijl het voor de generatie van mijn ouders of grootouders vaak een kwestie van opinie is en niet van overleven."