Belgische F-16 stort neer, piloot in hoogspanningslijn na schietstoel

Een straaljager van de Belgische luchtmacht is in Bretagne neergestort door een technisch probleem met de motor. De twee piloten die in het vliegtuig zaten, raakten lichtgewond.

De F-16 stortte neer in de buurt van het Franse Pluvigner toen het op weg was van een Belgische naar een Franse luchtvaartbasis. Tijdens de trainingsvlucht kreeg de F-16 problemen met de motor. De twee piloten konden het vliegtuig op tijd verlaten met hun schietstoel. Een van de twee piloten belandde met parachute en al in een hoogspanningskabel. Een inwoner van de plaats Pluvigner zei tegen een plaatselijke krant dat een "vleugel van het toestel een deel van het dak van ons huis rukte". Hij sprak over grote schade en zei dat na de crash een schuur en bomen in brand vlogen. Lichtgewond Hulpdiensten konden de piloot even later uit de kabels bevrijden. Beide piloten zijn door de hulpdiensten in veiligheid en naar het ziekenhuis gebracht. Ze raakten lichtgewond.