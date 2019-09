'200 miljoen mensen slachtoffer van klimaatrampen in 2050'

Hoe zit het in Nederland?

"Nederland is in de statistieken van het rapport niet meegenomen, omdat er hier geen internationale noodhulp op gang moet komen. Toch zien we ook in Nederland de risico's op rampen toenemen. Zo wordt de regenval grilliger, extremer en wisselvalliger."

"Daarom moeten we kijken hoe we onze steden bouwen en hoe we daarin bijvoorbeeld rekening houden met de hitte. En ook hier moeten we investeren in preventieve maatregelen. Sommige van die dingen zijn heel goedkoop, zoals voorlichting over wat je moet doen als er een hittegolf is. Mensen in Nederland doen bijvoorbeeld heel lacherig over een hitteplan, maar er zijn hier kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met chronische ziekten, die daar baat bij hebben."