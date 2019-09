Geschokte reacties na liquidatie advocaat: 'Kundige collega, maar bovenal echtgenoot en vader'

De liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum (44) zorgt voor geschokte reacties bij collega's en bekenden. Wiersum werd vanochtend doodgeschoten op straat vlak bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in de liquidatiezaak tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi.

"Deze gebeurtenis onderstreept de wetteloosheid en machteloosheid die heerst, maar markeert hopelijk een keerpunt van aanpak en echte zero tolerance", reageert advocaat Hidde Reitsma op het nieuws. Jillis Roelse spreekt van 'een van de allerzwartste dagen voor de strafrechtadvocatuur'. "Alles waar hij voor stond en zo vurig in geloofde, zal sterker terugkomen dan ooit tevoren." Totaal geschokt Advocaat Bart Swier is 'totaal geschokt' door de liquidatie van Wiersum. "Een vriendelijke en kundige collega, maar bovenal een echtgenoot en vader." Wiersum laat een vrouw en twee jonge kinderen achter. "Er is maar één woord voor: verschrikkelijk", verklaart Gerard Spong. Peter Plasman zegt 'zo'n moord nooit voor mogelijk' te hebben gehouden. "Dit is schokkend, een hele grote stap buiten het milieu", zegt Jan Hein Kuijpers. "Derk Wiersum was een topper. Een zeer aimabele intelligente, nette collegiale advocaat. Echt vreselijk om te horen", zegt Mark Teurlings. "Het grijpt me zeer aan dat iemand wordt vermoord omdat hij gewoon zijn werk doet. Het geeft opnieuw aan hoezeer de reikwijdte van georganiseerde misdaad wordt onderschat", zegt misdaadjournalist John van den Heuvel. "Weer is een grens overschreden. Een hele trieste dag. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden." Goede, bekwame en fijne collega De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is 'zeer geschokt'. "We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet", zegt een woordvoerder. "De strafrechtadvocatuur verliest een goede, bekwame en fijne collega", zegt de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). "Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen." Politie Amsterdam over liquidatie advocaat Nabil B. Bekijk deze video op RTL XL Ook partijen in de Tweede Kamer zijn geschokt door de moord. Regeringspartij CDA spreekt van 'een regelrechte aanslag op onze rechtsstaat'. "Dit is erger dan erg", zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. "Een nieuw hoofdstuk in de brutaliteit van de drugsmaffia." Ook coalitiepartner VVD ziet de rechtsstaat in het geding komen. De nieuwe liquidatie doet zijn VVD-collega Dilan Yesilgöz denken aan 'Italiaanse maffiapraktijken'. "Zeer schokkend dit. Dit tast het fundament van onze rechtsstaat aan en zou niet mogen gebeuren in Nederland."