Man tegen hoofd geschopt tijdens culinair evenement Den Bosch

Een 45-jarige man is in Den Bosch door een groep mannen mishandeld en daarbij onder meer tegen zijn hoofd geschopt. Bij een 23-jarige vrouw werd een glas in haar gezicht gegooid.

De vechtpartij gebeurde dit weekend tijdens Bourgondisch 's-Hertogenbosch, een culinair evenement in de binnenstad van Den Bosch. De politie zoekt naar een groep van vijf mannen, die in ieder geval de gewonde man zouden hebben toegetakeld. Aanleiding onduidelijk De man uit Oss werd tegen de grond gewerkt en vervolgens geschopt. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De daders zijn niet opgepakt. De aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. Tijdens de vechtpartij liep de vrouw door het glas letsel op in haar gezicht en aan haar gebit. Lees ook: Massale vechtpartij op Brits cruiseschip