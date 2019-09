Renner vraagt vriendin ten huwelijk tijdens slotrit Vuelta

"Wordt ze ten huwelijk gevraagd?" Zegt een van de twee sportcommentatoren van Eurosport Nederland. "Ik denk het wel."

Geslaagd

De Spaanse renner staat niet hoog in het klassement van de Vuelta. "Het is de eerste keer dat we hem in beeld zien in de Vuelta", zegt de commentator. "Maar wel geslaagd."

Na het aanzoek fietst Ezquerra weg waarop zijn kersverse verloofde vol ongeloof in de auto blijft zitten. Trots laat ze de ring aan de cameraman zien.

Laatste etappe

De Vuelta a España heeft vandaag de laatste etappe. De renners zetten nu koers naar Madrid waar ze tegen acht uur worden verwacht.