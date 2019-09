Gouden Koets zal waarschijnlijk in 2021 weer rijden

Bij aanvang van de restauratie is met opzet geen einddatum gegeven. "We willen er geen druk op zetten", aldus Wassenaar, die in de hofhouding fungeert als een soort minister van transport.

Als richtlijn gebruikt Wassenaar echter de opknapbeurt van de uit 1826 stammende Glazen Koets. Die nam zeven jaar in beslag.

Geschonken in 1898

Toen dat rijtuig was gerestaureerd en er daarmee een gelijkwaardige vervanger voor handen was, kon eind 2015 het werk beginnen aan de Gouden Koets. Die is in 1898 door de Amsterdamse bevolking geschonken aan koningin Wilhelmina.