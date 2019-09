Politie gaat niet uit van misdrijf bij fatale brand Strijbeek

Bij de brand kwamen twee jongetjes van 6 en 9 om het leven. De twee kinderen logeerden samen met nog een kind in het chalet van de oma van een van de jongens. "De families zijn diep geschokt over wat er is gebeurd. Het is een groot drama, ook voor de hele omgeving."

Buiten levensgevaar

De vader en oma raakten gewond bij de brand, maar zijn volgens de politie buiten levensgevaar.