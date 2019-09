Belastingdienst manipuleerde 'onafhankelijk' onderzoek toeslag-affaire

Bestanden vernietigd?

Nu blijkt dat ambtenaren van Snel passages schrapten in concept-verslagen van onderzoekers, omdat het niet handig zou zijn als dit later alsnog bekend zou worden. Het gaat om een onderzoek naar 'autorisaties': naar welke medewerkers van de Belastingdienst bij welke documenten konden. Dit was belangrijk, omdat de onderzoekers vaststelden dat zij 'geen volledig beeld' kregen, en dat dit kwam door de digitale 'schrijfrechten' van sommige ambtenaren: documenten konden door hen zijn gewijzigd, verplaatst of vernietigd, stelden de onderzoekers in hun eerste tussenrapport van 2 oktober. En: "Van wijzigingen in documenten is geen audit-trail."

Ook in hun eindrapport van 6 november wezen ze op dat risico: digitale werkomgevingen 'die in het verleden hebben bestaan, maar nu niet meer', zijn niet onderzocht. En: 'Bestanden die in het verleden hebben bestaan, maar nu niet meer, zijn niet in de zoek-actie-meegenomen' , zo staat in het rapport dat maanden later onder druk van de Tweede Kamer uiteindelijk openbaar werd.