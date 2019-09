Trump: zoon van Osama bin Laden is dood

De dood van Hamza bin Laden, die in de voetsporen van zijn vader leek te willen treden, was eind juli al gemeld door Amerikaanse functionarissen en media, maar werd toen nog niet officieel bevestigd. Volgens de Amerikaanse regering is de dood van Hamza een klap voor het terroristische netwerk al-Qaeda.

Aanslagen 9/11

Hamza riep sinds 2015 via boodschappen op internet aanhangers van al-Qaeda op aanslagen te plegen tegen de VS en bevriende staten. Met terroristische aanslagen wou hij de dood van zijn vader wreken.

Osama bin Laden werd in 2011 doodgeschoten door Amerikaanse commando's op zijn onderduikadres in het Pakistaanse Abbottabad. De leider van al-Qaeda zat achter de aanslagen met vliegtuigen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York, het Pentagon in Washington en de kaping van een toestel dat neerstortte in een weiland in Pennsylvania. Hamza was de zoon van één van de drie vrouwen die met de terreurleider woonden in het pand in Pakistan.