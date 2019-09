Kamer: militairen hebben recht op beste gasmaskers

Kamerleden willen weten hoe het kan dat het ministerie van Defensie al veertien jaar weet dat het gasmasker van de militair niet goed werkt bij zware inspanning, maar toch geen maatregelen heeft genomen. Ze gaan hierover morgen opheldering vragen aan de staatssecretaris.

'Is veiligheid in het geding geweest?'

Salima Belhaj van D66 vraagt zich af wat Defensie met het rapport van TNO (pdf) heeft gedaan. "Het lijkt erop alsof er niets mee is gebeurd. We zijn nu veertien jaar verder en dezelfde gasmaskers zijn in gebruik. Is de veiligheid van onze troepen in het geding geweest?"

Ook CDA en VVD reageren verontwaardigd. "Onze militairen moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun uitrusting van de hoogste kwaliteit is", zegt VVD-Kamerlid André Bosman. Martijn van Helvert (CDA) wil weten of deze verouderde maskers voortaan niet meer mee op missie gaan.