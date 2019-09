Burgemeester krimpgemeente Loppersum: 'Leegloop is ernstig probleem'

Volgens Engels, die tot een jaar geleden in Den Haag verbleef, zijn er heel veel aspecten aan Loppersum die het juist zo’n leuke gemeente maken. "Ik ben hier nu bijna een jaar en wat mij vooral opvalt is hoe prachtig de natuur is. Ik heb niet doorgestudeerd als marketingexpert", benadrukt de burgemeester. "Dus dit is geen reclamepraatje, maar dat vind ik echt."

"Kijk, we hebben hier alle voorzieningen", gaat Engels verder. "Maar de beweging naar groei moeten we met elkaar gaan maken. We denken hier in het noorden in kansen en gaan in ieder geval niet bij de pakken neerzitten."