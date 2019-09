Kamerleden: harde normen om geluid en luchtvervuiling terug te dringen

Actieplan

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhuizen (D66), verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit, is het met de Kamerleden eens dat aanpak gewenst is. "Gezonde lucht is een recht voor iedereen en in het belang van iedereen. We weten allemaal dat de luchtkwaliteit in grote steden anders is dan op de Wadden, maar het is wel mijn ambitie om dat een stuk dichter bij elkaar te brengen."

Van Veldhoven wil daarom dit najaar nog met een actieplan komen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan die al op korte termijn effect hebben op de gezondheid. "Je kunt bijvoorbeeld een kruispunt verbeteren, waardoor er geen file meer staat. Daardoor kan het verkeer beter doorstromen. En dat blijkt al heel veel te helpen."

Ook de luchtvaart zal volgens de staatssecretaris een duit in het zakje doen. "Denk aan bijvoorbeeld het gebruik van biokerosine en ook elektrisch taxiën op de luchthaven zelf."