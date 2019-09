Vieze lucht in je omgeving? 'Ga niet langs de weg hardlopen'

2. Sporten langs de snelweg is zinloos

Sporten is gezond, maar bij een hardlooprondje pal langs de snelweg kun je je afvragen of dat nog opgaat. Volgens Burdorf adem je zo ongemerkt een hele reeks sigaretten in. "Ga dus niet fietsen of hardlopen bij hele drukke wegen, maar kies voor rustigere paden."

3. Mijd school en kinderopvang bij snelwegen

Als je niet zou sporten langs snelwegen, waarom zou je er dan wel je kinderen naar school brengen? Volgens hoogleraar Onno van Schayck van de Universiteit Maastricht kun je als ouder - als je de keus hebt - je kind beter weghouden van scholen en kinderdagverblijven die dichtbij de snelweg liggen. Vieze lucht is namelijk niet eenvoudig buiten de muren van een gebouw te houden.