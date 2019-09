63-jarige vrouw omgekomen bij onbewaakte spoorwegovergang

Over de bewuste treinovergang is de laatste tijd veel discussie geweest. De gemeente Winterswijk wilde drie onbewaakte overgangen sluiten, maar dat stuitte op veel protest van omwonenden. Het zou voor mensen uit de buurt moeilijker worden om het spoor over te steken. In oktober vorig jaar draaide het college van burgemeester en wethouders hun voorstel terug.

Opgeheven

Vorig jaar november werd bekend dat over vier jaar geen onbewaakte spoorwegovergangen meer mogen zijn in Nederland. Ze worden beveiligd, of ze worden opgeheven.