Drie keer de fout in: café in Zeist mag 12 weken geen alcohol schenken

Niet de enige

Ondanks dat het verboden is voor horecagelegenheden om drank te schenken aan jongeren onder de 18 jaar, gebeurt dat nog wel vaak. Dat blijkt uit onderzoek van Objectief in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dat onderzoek uit 2018 werden 17-jarigen de kroeg ingestuurd om alcohol te bestellen. Wat bleek? In ruim 80 procent van de gevallen kregen zij hun alcoholische drankjes gewoon mee.

Toch is er nog een hoop werk aan de winkel. Het doel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dat er in 2030 nergens meer alcohol verkocht wordt aan jongeren onder de 18 jaar. Dat is een van de belangrijkste punten van het Nationaal Preventieakkoord.

Kroeg sluiten

Het is onbekend hoe Akhiar zijn kroeg draaiende wil houden nu hij geen alcohol mag schenken. Mocht hij zich de komende drie maanden niet houden aan de drooglegging, dan mag de burgemeester de vergunning intrekken en de kroeg sluiten.