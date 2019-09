Het zoontje van Janne heeft microcefalie: 'Maar dit jochie gaat heel ver komen'

Op de 20-wekenecho bleek voor het eerst dat er iets mis was. "De echoscopiste zei iets in de trant van: op zich is alles goed, maar het hoofdje is wel wat kleiner. Dat moesten we even laten checken in het ziekenhuis. Je schrikt natuurlijk wel. Je wilt gewoon horen: alles is goed, dit is het geslacht, tot de volgende keer."

De gynaecoloog in het ziekenhuis bevestigde dat het hoofdje echt te klein was. "Maar hij zei ook: het kan nog bijgroeien. Misschien zit een klein hoofd wel bij jullie in de familie. Ze hebben zelfs onze hoofden nog opgemeten."

Niks geks

Toen duidelijk werd dat het hoofdje niet groeide, raakten Janne en Felipe niet gelijk in paniek. "We zijn heel goed in doorgaan met het leven. Wat we nu niet kunnen aanpakken, daar doen we niks mee. Zolang we niet concreet iets kunnen doen, heeft het geen zin om ons er druk over te maken. Dat geeft me alleen maar stress."