Randstad bij vuilste gebieden Europa: 'Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden'

Ongemerkt 5 tot 10 sigaretten

Als je naar de impact van het milieu op je gezondheid kijkt, moet je volgens de experts niet in de stad zijn. En zeker niet in de hoofdstad. Van Schayck: "Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden. Amsterdam is een fantastische stad, maar zeker niet gezond. Net als andere sterk vervuilde plekken. Je rookt op de meest vervuilde plekken ongemerkt elke dag vijf tot tien sigaretten."

Volgens de Maastrichtse hoogleraar kan een verhuizing ook astmapatiënten veel verlichting bezorgen. "Als je een kind hebt met astma, verhuis dan - als en zodra het kan - naar Overijssel, Groningen of een eiland."

Radicale maatregelen

Verhuizen kan een gezin helpen, maar is geen oplossing voor de landsbrede problemen. Als we echt iets willen doen aan de gezondheidsrisico's van luchtvervuiling en geluid zijn 'radicale' maatregelen nodig volgens de experts. Het verbieden van tweetaktbrommers, dieselauto's en parkeren in stadscentra zijn daar voorbeelden van. Ook moet vliegen minder aantrekkelijk gemaakt worden.

Van Schayck: "We moeten hier een rem op zetten. Als je deze kaart ziet, vraag je je toch af of de minister van Verkeer en Waterstaat zich wel realiseert in welke ellende mensen zitten."