Verkoper lachgas mag geen ballonnetjes uitdelen bij protest in Amsterdam

Deniz, eigenaar van Ufogas, wilde zo protesteren tegen de beslissing om in Amsterdam de straatverkoop van lachgas te beboeten. Hij is het niet eens met het beleid van de gemeente.

Duizenden ballonnen

"We blijven gewoon lachgas verkopen en gaan juridische stappen ondernemen", stelde hij gisteravond bij RTL Nieuws. "Het maakt niet uit of we 20.000 ballonnen uitdelen. De volgende keer delen we voor Halsema's huis 50.000 gratis ballonnen uit, en de volgende keer 100.000."

Die plannen gaan dus niet door. De gemeente heeft Deniz verzocht de manifestatie te verplaatsen naar het Waterlooplein, en verbood hem bovendien de ballonnen uit te delen.