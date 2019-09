Elke dag bijna 15 doden door alcohol, veel jongeren slachtoffer

De alcoholconsumptie daalde lange tijd, maar die trend is tot stilstand gekomen. Dat schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. Het gaat om Europese cijfers uit het jaar 2016. De gemiddelde Europeaan (van 15 jaar en ouder) dronk in dat jaar omgerekend drie flessen wijn per week.

Verkeersslachtoffers

In Nederland is 3,6 procent van de sterfgevallen te wijten aan alcohol, direct of indirect (ook verkeersslachtoffers worden meegerekend die door dronken bestuurders worden doodgereden). Europees gezien gaat het om 5,5 procent van alle sterfgevallen. De meeste zijn te voorkomen, stelt het rapport

"Als je al die cijfers ziet, denk je: potverdorie, komt het zo vaak voor?" Dat zegt Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Hij zegt dat de sterfgevallen voornamelijk het gevolg zijn van in korte tijd heel veel drinken. "Verkeersongelukken en comazuipen zijn veelvoorkomend."