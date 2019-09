Twintig lichamen van duikers geborgen op verbrande boot in Californië

Gisteren vatte de boot The Conception vlam tijdens een duikexcursie vlak bij Santa Cruz Island. Op de bemanningsleden na sliepen alle duikers onder het dek, waardoor zij niet meer gered konden worden.

Inmiddels is de zoekactie gestopt omdat in het water niemand meer is aangetroffen. "Het is nooit makkelijk om te beslissen een zoekactie te stoppen", zei Monica Rochester van de kustwacht tegen CNN. "We weten dat dit erg moeilijk is voor familie en vrienden van de slachtoffers."