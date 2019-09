Protest tegen omstreden nazi-expositie in Den Bosch: 'Het is pure verheerlijking'

De expositie Design van het Derde Rijk schenkt aandacht aan de rol die vormgeving van onder andere het hakenkruis en propagandafilms heeft gespeeld in de overheersing van de nazi's. Directeur Timo de Rijk over zijn tentoonstelling: "De nazi's waren meesters in vormgeving. Ze hebben dat ingezet om hun racistische ideaal te verspreiden."

Het doel van De Rijk is stil te staan bij de verleiding van de perverse ideeën van de nazi's. "Je vraagt je altijd af: had zoiets ook bij ons in Nederland kunnen gebeuren? Ik probeer mensen te laten begrijpen hoe verleidelijk de nazi's de meest kwaadaardige ideologie van de moderne geschiedenis maakten."

Donald Duck

Criticus Graaff is het oneens met de stelling van het museum dat vormgeving een cruciale rol in het succes van de Duitse overheersers heeft gespeeld. "Die stelling is compleet onhoudbaar. Ik heb directeur De Rijk naar de bronnen van die bewering gevraagd, maar hij heeft ze nooit kunnen noemen."

Niet vormgeving, maar geweld is volgens de Bond van Antifascisten belangrijk geweest voor de nazi-dominantie. "Al hadden ze Donald Duck op een winterwortel op hun vlaggen gezet: met hun enorme geweld zouden de nazi's alsnog zo succesvol zijn geweest."