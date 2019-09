Oog van orkaan Dorian ligt stil, Bahama's zwaar getroffen

Dorian bevindt zich nu op ruim 100 kilometer ten oosten van Palm Beach in Florida. Volgens William Huizinga ligt het oog iets ten noorden van de Bahama's stil. "Daar zijn ze op de Bahama's niet blij mee. Het weer is daar al tijden erbarmelijk, en de schade zal de komende tijd toenemen." Pas in de loop van de middag (lokale tijd), zal hij langzaam bewegen in noordwestelijke richting.

Verwoesting

Op de Bahama's zijn vijf doden gevallen door de orkaan. Zeker 100.000 mensen zijn op de een of andere wijze getroffen door het natuurgeweld. Volgens het Rode Kruis zijn 13.000 huizen beschadigd. In sommige delen van het land staat het water tot 1 meter 80 hoog.

Dorian is de zwaarste orkaan die de Bahama's trof sinds het begin van de metingen.