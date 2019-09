Foutje: gemiste oefenbom F-16 zet duingebied Vlieland in brand

De bom belandde midden in een duinpan op de Vliehors, dat op de uiterste punt van het Waddeneiland ligt. Dat bevestigt het Ministerie van Defensie. De Vliehors is de enige plek in Nederland waar straaljagers bommen mogen gooien ter oefening.

Flitsbom

Het type bom die in het duingebied belandde, was een klein projectiel met een zogeheten flitslading. Daarvan worden er wekelijks honderden afgeworpen op de Vliehors. Als de bom het doel of de grond raakt, volgen een flits en rook. De brand van vanmiddag was door de flits veroorzaakt.