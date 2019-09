Gegijzelde uit Almelo bewerkt met taser, hamer en tatoeage-naald

Volgens het slachtoffer zelf was het een komen en gaan van mensen die hem mishandelden. Het Openbaar Ministerie verwacht daarom nog meer verdachten aan te houden.

Een van de gijzelnemers die vast blijft zitten, had het slachtoffer naar zijn woning gelokt. Van hem en de andere verdachte zijn sporen aangetroffen op de instrumenten waarmee het slachtoffer is mishandeld. Van de derde verdachte ontbreekt het volgens de rechters aan een aanwijzing dat hij aan de mishandeling heeft deelgenomen. Hij is daarom op vrije voeten gesteld.